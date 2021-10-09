Netflix випустив новий серіал — "Гра в кальмара" — який претендує на звання найпопулярнішого шоу стрімінгової платформи. Тепер соцмережі переповнені фото та відео косплеєрів, а інтерес до схожого одягу та взуття зріс на тлі підготовки до Геловіну.

Про це розповідають #Букви.

Що відомо про серіал?

“Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний і знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася ще 17 вересня.

Головні ролі зіграли Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.

За сюжетом, група людей, що потребує грошей, приймає запрошення взяти участь в дитячих іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри. Учасники вмирають один за одним. Відмова від гри неможлива. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), ті, хто програє, — загинуть.

Тепер стає очевидним — “Гра в кальмари” є одним з найвдаліших проєктів Netflix. Корейський серіал вже став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” і іспанський серіал “Паперовий будинок”.

Генеральний директор Netflix і глава відділу контенту Тед Сарандос заявив, що “Гра в кальмара” рухається до того, аби стати найпопулярнішим шоу платформи за всі часи. Тільки трейлер на YouTube переглянули 23 млн разів.

Нечувана популярність прийшла і до акторів, що з’явилися в проєкті. До прикладу, на соцмережі моделі та акторки Чон Хо Йон вже підписано майже 18 млн осіб. Ще кілька тижнів тому підписників було менш як 1 млн.

Як серіал створив модні тренди?

Тільки в Instagram за менш як місяць з моменту прем’єри серіалу опубліковано вже пів мільйона дописів з тегом #squidgame. Тисячі роликів на теми, пов’язані з серіалом, розміщено в TikTok.

Численні тематичні видання публікують добірки товарів різних брендів, що схожі на вбрання героїв серіалу. Чимало публікацій присвячені тому, як зібрати схожий лук до Геловіну.

Численні відео на YouTube присвячені тому, як зробити макіяж та зачіску, аби бути схожим на персонажів шоу.

Впізнавані образи героїв серіалу — спортивний костюм зеленого кольору в стилі ретро з номерами та білими полосами і білі кросівки без шнурівок — тепер на піку популярності.

Цей лук тепер копіюють користувачі з усього світу. З’являються і жартівливі регіональні адаптації. Популярний TikTok-блогер Алістер Фокус показав, як костюм героя “Гри в кальмара” виглядав би в Австралії:

Ось кілька версій героїні 067, яку зіграла південнокорейська акторка Хо Йон Чон, від користувачів соцмереж:

За кілька днів після випуску серіалу по всьому світу збільшилася кількість пошукових запитів, пов’язаних з предметами гардеробу, використаними в серіалі. Як пише Vogue Business, запитів щодо спортивних костюмів в стилі ретро стало на 97% більше, білих кросівок без шнурівок на 145%, червоних комбінезонів як у солдатів з серіалу — на 62%, білих футболок з номерами — на 35%.

На цьому тлі зросла популярність білих кедів від Vans. Продаж білих сліпонів Vans з моменту виходу шоу на Netflix виріс на 7800%, пише Variety.

Товари насиченого зеленого кольору почали шукати на 130% активніше. Але не менш популярними є негативні персонажі шоу. Пошуки червоних комбінезонів виросли на 62%. Популярними стали і маски для фехтування. В продажі вже з’явилися й саме такі, як і солдатів з “Гри в кальмара”.

Інколи комбінезони замінюють на більш відкрите вбрання в тій самій кольоровій гамі. Ролики косплеєрок збирають мільйони переглядів.

Популярністю користується і образ вбивчої ляльки з першого епізоду.

Серіал доступний для перегляду з українськими субтитрами на Netflix.