Через рік після того, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл склали з себе королівські обов'язки та переїхали до Лос-Анджелеса, музей мадам Тюссо в Лондоні переніс їхні воскові фігури з експозиції членів королівської сім'ї в "зону Голлівуду".

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Герцог і герцогиня Сассекські залишили королівські обов’язки, щоб почати нову незалежну кар’єру на іншому боці Атлантики, і з тих пір підписали угоди про виробництво контенту для Netflix, Spotify і Apple.

Тепер їхні фігури з воску перемістили з королівської експозиції і приєднали до інших знаменитостей.

“Гаррі та Меган перемістили в нову зону для вечірок, щоб відобразити їхній переїзд з Фрогмора в Голлівуд”, – йдеться в заяві музею.