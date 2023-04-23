Майбутня серіальна адаптація God of War і Horizon буде розроблена подібно до серіалу від HBO - The Last of Us.

Про це сповіщає Hypebeast.

За словами керівника PlayStation Productions Асада Кізільбаша, PlayStation, Amazon і Netflix — виробники майбутніх адаптацій — використовуватимуть “таку саму формулу, як і з The Last of Us”.

Також він додав, що в основі сюжету двох проєктів буде показ історії ігор.

“Так, ви побачите історію ігор. Однак ми сягнули ще ширше: глядачі зможуть дізнатися й історії персонажів, відслідкувати зв’язки між ними. Для мене це захоплююча річ. Шанувальникам це також сподобається, тому що вони побачать, як гра оживе на екрані”, – пояснив Кізільбаш.

Додамо, старший віцепрезидент ігрового підрозділу компанії Paramount Global Даг Розен заявив, що нова відеогра за мотивами коміксу про Черепашок-ніндзя вже знаходиться в розробці.