Про це сповіщає Hypebeast.
За словами керівника PlayStation Productions Асада Кізільбаша, PlayStation, Amazon і Netflix — виробники майбутніх адаптацій — використовуватимуть “таку саму формулу, як і з The Last of Us”.
Також він додав, що в основі сюжету двох проєктів буде показ історії ігор.
“Так, ви побачите історію ігор. Однак ми сягнули ще ширше: глядачі зможуть дізнатися й історії персонажів, відслідкувати зв’язки між ними. Для мене це захоплююча річ. Шанувальникам це також сподобається, тому що вони побачать, як гра оживе на екрані”, – пояснив Кізільбаш.
Додамо, старший віцепрезидент ігрового підрозділу компанії Paramount Global Даг Розен заявив, що нова відеогра за мотивами коміксу про Черепашок-ніндзя вже знаходиться в розробці.
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