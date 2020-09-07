Російський мільярдер Владислав Доронін, який 5 років зустрічався з супермоделлю Наомі Кемпбелл, подав на неї до суду.

Про це повідомляє TMZ.

Згідно з юридичними документами, Доронін стверджує, що Наомі відмовляється повертати гроші, які він позичив їй, і все ще тримає деяку його цінну власність, яку мільярдер оцінює більш ніж в 3 мільйони доларів.

Сама Кемпбелл поки не прокоментувала позов від екс-бойфренда.

Супермодель почала зустрічатися з російським мільярдером ще в 2008 році, і вони були разом п’ять років. Доронін часто обсипав її подарунками, включаючи поїздки на своїй яхті та дім в формі давньоєгипетського символу Уаджет на острові Клеопатри в Туреччині.