Про це повідомляє TMZ.
Згідно з юридичними документами, Доронін стверджує, що Наомі відмовляється повертати гроші, які він позичив їй, і все ще тримає деяку його цінну власність, яку мільярдер оцінює більш ніж в 3 мільйони доларів.
Сама Кемпбелл поки не прокоментувала позов від екс-бойфренда.
Супермодель почала зустрічатися з російським мільярдером ще в 2008 році, і вони були разом п’ять років. Доронін часто обсипав її подарунками, включаючи поїздки на своїй яхті та дім в формі давньоєгипетського символу Уаджет на острові Клеопатри в Туреччині.
- Про неї жартують: весь світ — її подіум. Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл у свої 50 років виглядає так само чудово, як і у 20-30. Як модель підтримує свою красу – читайте в матеріалі #Букв.