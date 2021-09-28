Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Доньку Ронда народила від свого чоловіка і бійця ММА Тревіса Брауна.

Вона також поділилася фотографіями крихітної ручки малятка і розкрила незвичайне ім’я дівчинки.

“Ла’акеа Макалапуаокаланіпо Браун”, – підписала акторка знімки.

Як повідомляє Eonline, про вагітність пара оголосила в квітні. Заміж за Тревіса Брауна Ронда Роузі вийшла чотири роки тому. Весілля пара зіграла на Гаваях. Для спортсменки малюк став першим, а у її чоловіка є двоє синів – Кеаве і Кале – від попереднього шлюбу з Ерін Браун.

Ронда Роузі здобула в MMA 12 перемог і зазнала двох поразок. Свій останній бій вона провела в грудні 2016 року.

У листопаді 2012 року на UFC було оголошено, що Рауза стала першою жінкою-бійцем, що підписала контракт з UFC. Вона провела шість матчів в UFC, всі з яких були переможними.

Зараз Ронда знімається в фільмах, серед останніх її робіт – “Нестримні 3” (The Expendables 3) і “Форсаж 7” (Furious Seven).