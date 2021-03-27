Ексчоловік Дженніфер Еністон відповів, чи стане гостем її шоу

Колишній чоловік голлівудської акторки Дженніфер Еністон Джастін Теру прокоментував свою ймовірну появу в The Morning Show, яке веде його ексдружина.

Про це повідомляє американське видання Entertainment Tonight.

49-річний Теру вирішив жартома відповісти на це питання, тому заявив, що продюсери шоу можуть надіслати йому кілька сторінок сценарію.

Джастін і Дженніфер працюють над проєктами Apple TV +. Теру бере участь у створенні “Узбережжя москітів”, а Еністон помітили на зніманнях “The Morning Show”.

“Вона робить зовсім інше шоу. Вона в Лос-Анджелесі, очевидно, знімає там своє шоу, так що це будуть яблука й апельсини, що стосується нашої співпраці”, – заявив Теру.

Проте актор зізнався, що не відмовив би Еністон, якби вона запросила його на своє шоу як гостя.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру були одружені з 5 серпня 2015 року. Пара розлучилася в кінці 2017 року, але оголосила про це лише 15 лютого 2018 року.