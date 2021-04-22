Відома акторка та співачка Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.

Про це повідомляє американський журнал People.

Інсайдер з близького оточення Лопес повідомив, що вона й досі перебуває у Домініканській Республіці на зйомках. Однак після оголошення про розрив заручин з Родрігесом до співачки прилетів колишній чоловік Марк Ентоні та їхні спільні діти – 13-річні близнюки Емма та Макс.

“У Дженніфер все добре. Вона все ще знімається в Домініканській Республіці. Діти відвідували її, і вони роблять її найщасливішою. У Дженніфер і Марка Ентоні прекрасні стосунки. Присутність Марка поруч, коли Дженіфер необхідно працювати за кордоном, втішає її”, – повідомив інсайдер.

Відомо, що колишня пара після розлучення спільно виховує дітей та перебуває у близьких стосунках.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес та Марк Ентоні одружилися у 2004 році. Весілля відбулося усього через тиждень після розлучення Ентоні з його першою дружиною.

У шлюбі Лопес та Ентоні народилися близнюки Макс та Емма. Зараз їм 13 років.

У 2011 році пара оголосила про розлучення.