Ексчоловік Памели Андерсон планує залишити їй $10 мільйонів у спадок

Колишній чоловік акторки Памели Андерсон, відомої роллю в телесеріалі "Рятувальники Малібу", кінопродюсер Джон Пітерс планує залишити їй у спадок 10 мільйонів доларів, незважаючи на те, що пара розірвала шлюб через 12 днів.

Про це інформує AS.

Повідомляється, що у 2020 році пара провела весільну церемонію, проте шлюб не був затверджений юридично. Пізніше Андерсон уточнила, що вони ніколи не були офіційно одружені.

Незважаючи на короткий шлюб, Пітерс готовий залишити їй у спадок вагому суму. Кінопродюсер зазначає, що вписав ім’я ексдружини в заповіт, проте вона цього не знає. Він зізнається, що завжди буде любити Памелу: “вона – в моєму серці”.

Також додається, що після весілля у 2020 році Пітерс із захопленням говорив про Андерсон. За його словами, акторка ніколи не могла осягнути свого повного потенціалу.

“Їй належить сяяти по-справжньому. У ній набагато більше, ніж здається на перший погляд, інакше я б її так не любив. Всюди гарні дівчата. Я міг би вибрати будь-яку, але протягом 35 років я хотів лише Памелу. Вона робить мене шаленим — у хорошому сенсі. Вона мене надихає”, – сказав він.

Через кілька днів після цього інтерв’ю, Андерсон повідомила, що вони розірвали шлюб, до того ж навіть не встигли подати юридичних документів.