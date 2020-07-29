Про це пише CNN.
Торік у шлюборозлучному процесі Маккензі отримала чверть акцій Amazon Безоса – на той момент понад 35 мільярдів доларів. А її власний капітал нині оцінюється приблизно в 60 мільярдів доларів.
Вона зазначила, що пожертвування було розподілено між 116 організаціями, які займаються боротьбою з расовою нерівністю, дискримінацією представників ЛГБТ-спільноти, проблемами зміни клімату, а також підтримують демократію, економіку і сферу охорони здоров’я.
Крім того, Маккензі повідомила, що через рік після розлучення змінила прізвище чоловіка – і стала Скотт.
Варто зазначити, що Безос, якого називають найбагатшою людиною у світі, раніше неодноразово піддавався критиці за те, що не вкладав свої гроші в благодійність. При цьому, останніми роками він жертвував мільярди доларів на боротьбу зі змінами клімату.
- 6 липня 2019 року голова Amazon Джефф Безос та його дружина Маккензі офіційно розлучилися.