Про це пише CNN.

Торік у шлюборозлучному процесі Маккензі отримала чверть акцій Amazon Безоса – на той момент понад 35 мільярдів доларів. А її власний капітал нині оцінюється приблизно в 60 мільярдів доларів.

Вона зазначила, що пожертвування було розподілено між 116 організаціями, які займаються боротьбою з расовою нерівністю, дискримінацією представників ЛГБТ-спільноти, проблемами зміни клімату, а також підтримують демократію, економіку і сферу охорони здоров’я.

Крім того, Маккензі повідомила, що через рік після розлучення змінила прізвище чоловіка – і стала Скотт.

Варто зазначити, що Безос, якого називають найбагатшою людиною у світі, раніше неодноразово піддавався критиці за те, що не вкладав свої гроші в благодійність. При цьому, останніми роками він жертвував мільярди доларів на боротьбу зі змінами клімату.