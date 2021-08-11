46-річну ексдружину репера Емінема Кім Скотт довелося ушпиталити після того, як вона намагалася вчинити самогубство й конфліктувала з поліціянтами.

Про це повідомляє TMZ.

За словами інсайдера, 30 липня поліція Мічигану отримала дзвінок про те, що хтось на території будинку Кім намагається накласти на себе руки. Коли поліціянти разом з представниками екстрених служб приїхали туди, то ледь стримували агресивну Кім.

Медики так і не змогли оцінити стан здоров’я жінки, тому й вирішили ушпиталити її. За словами очевидців, на підлозі в будинку були великі калюжі крові. Жінка нібито порізала собі ноги.

Після того як Скотт якийсь час тримали в лікарні – її відпустили додому на відновлення. Чи потрібна буде їй допомога медиків чи психологів після цього – невідомо.

Як відомо, Емінем та Кім Скотт одружились в 1999 році, а у 2001 – розлучилися. У 2006 році пара знову узаконила свої стосунки, але шлюб тривав всього кілька місяців. В пари є спільна дочка – Холлі Джейд.