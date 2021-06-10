Про це повідомляє видання Е! з посиланням на джерела.

Інсайдери з близького оточення Гарнер розповіли, що саме акторка думає про возз’єднання Бена Аффлека з його екснареченою Дженніфер Лопес. За їхніми словами, вона не воліє впливати на вибір ексчоловіка, з яким розлучилася у 2018 році та тримається осторонь цієї ситуації.

При цьому Гарнер хотіла б, щоб Аффлек не забував про своїх дітей та віддавав їм належну увагу й турбувався про них.

“Джен не хоче втручатися у це. Її хвилює лише те, аби діти були пріоритетом для нього, а те, що він робить у свій вільний час – не її проблема”, – зазначив інсайдер.

Зазначимо, що кілька днів тому Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з’явилися на публіці в компанії друзів. Зокрема, пару бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки — менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас.

Очевидці кажуть, що актори обіймалися та були ніжними одне до одного. Ймовірно, саме після цієї вечері Аффлек залишився на ніч у будинку Лопес.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.