Про це повідомляє E!Online.
Минулої суботи колишніх закоханих бачили у Західному Голлівуді. Панеттьєрі та Гікерсон були у компанії друзів. Спочатку вони пили пиво, а потім танцювали.
Зазначимо, що Гайден та Браян зустрілися одразу після того, як чоловік вийшов з в’язниці. Гікерсон провів там 45 днів після того, як неодноразово жорстоко бив Панеттьєрі. Впродовж наступних чотирьох місяців триватиме випробовувальний термін чоловіка. Він також відвідує курси, де чоловікам розповідають, що аб’юз – це погано.
“Я насолоджувався слабоалкогольним пивом, а Гайден не пила. Ми пішли до нового ресторану, розташованого в Техасі, адже, як хлопець з півдня, я великий шанувальник музики кантрі. Отже, там були й танці. Ми з Гайден більше не разом, але працюємо над дружбою”, – запевнив Гікерсон.
Чоловік додав, що намагається примиритися з Панеттьєрі й дуже шкодує, що так з нею вчинив.
- В кінці квітня суд визнав Гікерсона винним у домашньому насильстві та засудив його до 45 днів ув’язнення. Чоловік відмовився подавати апеляцію. 7 травня він почав відбувати своє покарання.