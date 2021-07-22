Колишню наречену українського боксера Володимира Кличка, американську акторку Гайден Панеттьєрі помітили у компанії Браяна Гікерсона, який потрапив за ґрати після її побиття.

Про це повідомляє E!Online.

Минулої суботи колишніх закоханих бачили у Західному Голлівуді. Панеттьєрі та Гікерсон були у компанії друзів. Спочатку вони пили пиво, а потім танцювали.

Зазначимо, що Гайден та Браян зустрілися одразу після того, як чоловік вийшов з в’язниці. Гікерсон провів там 45 днів після того, як неодноразово жорстоко бив Панеттьєрі. Впродовж наступних чотирьох місяців триватиме випробовувальний термін чоловіка. Він також відвідує курси, де чоловікам розповідають, що аб’юз – це погано.

“Я насолоджувався слабоалкогольним пивом, а Гайден не пила. Ми пішли до нового ресторану, розташованого в Техасі, адже, як хлопець з півдня, я великий шанувальник музики кантрі. Отже, там були й танці. Ми з Гайден більше не разом, але працюємо над дружбою”, – запевнив Гікерсон.

Чоловік додав, що намагається примиритися з Панеттьєрі й дуже шкодує, що так з нею вчинив.