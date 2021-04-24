Про це повідомляє американський журнал People з посиланням на окружну прокуратуру Лос-Анджелеса.

Зазначається, що колишня наречена українського боксера Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі вперше заговорила про побиття, яке скоїв Хікерсон, у травні 2019 року. Однак акторка пробачила бойфренду та не звернулася у поліцію.

Після новин про домашнє насильство у сім’ї Панеттьєрі преса писала, що Володимир Кличко розлютився. У коментарі виданню US Weekly Кличко-молодший заявив, що Хікерсон використовує Панеттьєрі у своїх цілях та заохочує її шкідливі звички.

Через деякий час Панеттьєрі знову дала інтерв’ю, у якому зізналася, що побиття тривають. Хікерсон начебто жбурляв її у стіну та бив по всьому тілу. Тоді акторка погодилася звернутися до правоохоронців.

У липні минулого року чоловіка затримали за чотирма звинуваченнями, серед яких залякування свідка та напад із застосуванням смертельної зброї. Після розгляду справи з Хікерсона зняли кілька статей.

Суд визнав Хікерсона винним у домашньому насильстві та засудив його до 45 днів ув’язнення. У вівторок чоловік відмовився подавати апеляцію. 7 травня він почне відбувати своє покарання.

Окрім цього, Хікерсон засуджений до чотирьох років випробувального терміну та 52 занять по боротьбі з домашнім насильством.

Нагадаємо, что Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко були разом з 2009 по 2018 рік. У 2014-му на світ з’явилася їхня дочка Кайя Євдокія. Акторка та боксер зберегли дружні стосунки.