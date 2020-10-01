Колишній охоронець 64-річної Кріс Дженнер, матері Кім Кардаш'ян, подав на неї до суду, звинувативши в сексуальних домаганнях.

Про це пише PEOPLE.

Марк МакВільямс також звинуватив Кріс в расовій та гендерній дискримінації та незаконному звільненні.

У судових документах ексохоронець стверджує, що в період з травня 2017 року по 12 вересня 2018 року він піддавався харасменту з боку Кріс. За словами МакВільямса, Дженнер постійно розпитувала його про сексуальне життя і робила йому непристойні пропозиції.

Він також стверджує, що він почав скаржитися на поведінку Дженнер своїм керівникам в охоронній компанії David Shield Security і в відділ кадрів компанії, але ніякої реакції не було.

МакВільямс заявив, що він сказав Дженнер, що “така неправомірна поведінка небажана”, і просив її “припинити та утримуватися від будь-яких подібних неправомірних дій надалі”.

Однак, за його словами, Дженнер “проігнорував всі подібні запити”.

Більш того, після цього Кріс нібито навмисно почала мститися своєму охоронцеві.

Своєю чергою, Дженнер заперечує всі звинувачення і заявляє, що вони не мають нічого спільного з правдою.

“Його абсурдні твердження явно сфабриковані та суперечать фактам, що легко підтверджуються. Кріс ніколи не діяла неналежним чином щодо нього. Охоронна компанія перестала давати роботу МакВільямсу після того, як охоронець неодноразово був спійманий сплячим у своїй машині на роботі”, – заявив представник матері зіркового сімейства.