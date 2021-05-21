Колишня помічниця Меріліна Менсона - Ешлі Волтерс подала на нього до суду, звинувативши рокера в насильстві.

Про це повідомляє портал TMZ.

Волтерс також стверджує, що він ставився до неї “як до лайна” і хвалився тим, що йому сходить з рук насильство над жінками.

У позовних документах вона стверджує, що Мерілін Менсон ґвалтував її, бив і домагався.

Крім того, Менсон одного разу сказав їй під час відеозйомки, що йому “подобалося, коли дівчата виглядали так, як ніби їх щойно зґвалтували”.

Також одного разу артист зізнався, що хотів убити своїх обраниць.

При цьому, представник Менсона категорично заперечує будь-які звинувачення.