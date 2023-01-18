Про це інформує Ladbible.

У довгоочікуваній автобіографії “Spare” герцог Сассекський розповідає, що він звернувся за допомогою до жінки з екстрасенсорними здібностями з проханням “дотягнутися до покійної матері”.

Після сеансу провісниця сказала: “Ти живеш життям, яким вона не могла. Ти живеш тим життям, яке вона хотіла для тебе”. За словами принца Гаррі, жінка також сказала, що його мати “завжди поруч, завжди з ним”.

Принцеса Діана померла 31 серпня 1997 року від травм, які вона отримала в автокатастрофі в тунелі Пон-де-л’Альма в Парижі. Вона разом з кінопродюсером Доді аль-Файєдом та їхнім шофером Анрі Полем були вбиті.

Автобіографія Гаррі детально розповідає про горе, яке він пережив у роки після її смерті. У якийсь момент принц Гаррі описує, як кілька разів проїжджав через той зловісний тунель, щоб зрозуміти, що сталося. Спочатку він скептично ставився до використання послуг екстрасенса, проте довірені друзі переконали його та порекомендували провидецю.

Також він додає, що за словами екстрасенса, привид принцеси Діани був свідком того, як його син Арчі розбив різдвяну прикрасу. “Твоя мати каже… щось про різдвяні прикраси? Від матері? Або бабусі? Це впало? Зламалось? Вона запевняє, що непотрібно хвилюватися, все буде добре”.

У книзі також детально описано, як він і його дружина Меган Маркл відмовилися від своїх королівських обов’язків у 2021 році та як вони більше не отримували фінансування від Суверенного гранту. У своєму інтерв’ю з Опрою Вінфрі 2021 року Гаррі розповів, що без спадщини своєї покійної матері він не зміг би переїхати до США.

Говорячи про пильну увагу ЗМІ, з якою зіткнулася його дружина, Гаррі зізнався Опрі, що він стурбований тим, що “історія повториться”, натякаючи на трагічну смерть своєї матері.