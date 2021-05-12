Американська актриса та телеведуча Елен Дедженерес повідомила про те, що у 2022 році не випускатиме власне шоу. Воно було в ефірі протягом 19 років.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Hollywood Reporter.

Еллен запевняє, що її рішення не пов’язано зі звинуваченнями в расизмі та булінгу. Вона звернула увагу на те, що її ток-шоу – лідер серед денних розважальних програм на телебаченні та нагадала про кількість отриманих премій.

За її словами, про завершення шоу вона вперше задумалась ще у 2019 році, однак остаточне рішення зуміла прийняти тільки тепер.

“Творчій людині постійно потрібно вирішувати складні та цікаві завдання – яким би прекрасним не було шоу, воно перестало бути для мене цим завданням… Я не впевнена, що буду робити далі, але це точно буде пов’язано з кіно”, – сказала Еллен, додавши, що також займатиметься проблемами, пов’язаними зі змінами клімату.

Про закриття шоу Еллен вперше заговорили в липні 2020 року. Тоді повідомлялося, що медіахолдинг WarnerMedia проводить перевірку стосовно її шоу щодо дискримінації відносно персоналу, який бере участь в підготовці до виходу шоу. Представники знімальної групи тоді скаржилися, що їх нібито несправедливо звільнили та заявили про расизм з боку керівництва.

Еллен визнала, що скандал вплинув на шоу, однак закрити його вона вирішила з інших причин.

Шоу The Ellen DeGeneres Show виходить з 2003 року. За весь час існування програма отримала 61 премію Emmy в різних номінаціях. У 2016 році телеведуча отримала з рук президента США Барака Обами Президентську медаль свободи – одну з найвищих нагород в США.

Минулого місяця в ефір вийшов 3-тисячний випуск шоу.