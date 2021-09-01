Американська акторка, комедіантка і телеведуча Еллен Дедженерес купила будинок в Беверлі-Хіллз за $8,5 млн.

Про це повідомляє видання TMZ.

Будинок був побудований в 1961 році, за цей час там зробили всього один ремонт. Примітно, що деякі кімнати навіть опалюються печами.

В особняку площею близько 430 квадратних метрів є п’ять спалень, чотири ванні кімнати і професійна кухня.

На території обладнаний басейн і майданчик для розведення багаття. Фасад будинку з вікнами від підлоги до стелі виконаний зі світлого каменю.

Зазначається, що сусідами комедіантки стали британська співачка Адель і американська акторка Кемерон Діас.