Про це повідомляє видання TMZ.
Будинок був побудований в 1961 році, за цей час там зробили всього один ремонт. Примітно, що деякі кімнати навіть опалюються печами.
В особняку площею близько 430 квадратних метрів є п’ять спалень, чотири ванні кімнати і професійна кухня.
На території обладнаний басейн і майданчик для розведення багаття. Фасад будинку з вікнами від підлоги до стелі виконаний зі світлого каменю.
Зазначається, що сусідами комедіантки стали британська співачка Адель і американська акторка Кемерон Діас.
- Канадський співак The Weeknd, справжнє ім’я якого Ейбeл Тесфайє, купив шикарний особняк в Лос-Анджелесі за 70 мільйонів доларів.