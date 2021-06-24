Про це повідомляє журнал People.

“Я збираюся викладатися максимально, виступати з максимальною віддачею, з самою видовищною постановкою, яку я коли-небудь робив, граючи в місцях, які так багато значили для мене протягом всієї моєї кар’єри”, – заявив Джон.

“Це буде наступного літа у Франкфурті і на легендарному стадіоні Доджер, де відбудеться грандіозний фінал в Сполучених Штатах, я не можу дочекатися, щоб побачити вас усіх в останній раз на гастролях. Це буде неймовірний тур, сповнений дивовижних досягнень, і я з нетерпінням чекаю можливості залишити у вас ще більше прекрасних спогадів на цих останніх концертах”, – додав він.

Всього на великих стадіонах Північної Америки і Європи пройде 30 концертів, перший з яких відбудеться 27 травня 2022 року у Франкфурті, Німеччина.

Північноамериканський етап туру розпочнеться 15 липня 2022 року в парку Citizens Bank в Філадельфії і завершиться виступами на стадіоні Доджер в Лос-Анджелесі 19 і 20 листопада 2022 року.

Квитки на нові дати надійдуть у продаж у вівторок, 29 червня, в Європі і в середу, 30 червня, в Північній Америці.

Прощальний тур Елтона Джона почався в 2018 році, але був відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.