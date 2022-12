Про це йдеться у Twitter-акаунті Елтона Джона.

Музикант, який дає свій прощальний тур, вирішив попрощатись не лише зі сценою, а й з соціальною мережею Twitter, власником якої декілька місяців тому став американський винахідник та мільярдер Ілон Маск.

Елтон Джон пояснив, що на його рішення вплинула зміна політики правил соцмережі, які, за його словами “дозволять безконтрольно поширювати дезінформацію”.

“Все своє життя я намагався використовувати музику, щоб об’єднати людей. Проте мені сумно спостерігати, як зараз дезінформація використовується для розділення нашого світу. Я вирішив більше не користуватися Twitter”, – написав він.

Ілон Маск зреагував на заяву Елтона Джона.

У коментарі до допису співака він зауважив, що любить його музику та сподівається, що Елтон Джон скоро повернеться у соцмережі.

“Чи є дезінформація, яка вас особливо турбує?”, – поцікавився Маск.

I love your music. Hope you come back. Is there any misinformation in particular that you’re concerned about?

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022