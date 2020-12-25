Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Співак був одягнений в святковий костюм Санти Клауса. Свій образ він доповнив окулярами, зробленими з дощику.

Елтон Джон озвучив традиційні поздоровлення та наспівав кілька рядків різдвяної пісні.

 

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Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)