Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Співак був одягнений в святковий костюм Санти Клауса. Свій образ він доповнив окулярами, зробленими з дощику.
Елтон Джон озвучив традиційні поздоровлення та наспівав кілька рядків різдвяної пісні.
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- Сьогодні, 25 грудня, християни відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем. Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи в традиційне святкування. #Букви розповідали, як світ святкує Різдво в умовах коронавірусу.