Британський співак і композитор Елтон Джон випустив першу колекцію окуляр у співпраці з мережею оптики Sam’s Club.

Про це Елтон Джон повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Колекція Елтона Джона в колаборації з Sam’s Club вже з’явилась у продажі в магазинах та на сайті оптики.

Як повідомило американське видання Insider, в Елтона Джона “довгий час була мрія створити власну колекцію окуляр”. Кожну пару у колекції Джон назвав сам, а назви пов’язані з важливим етапом його творчості.

Наприклад, окуляри Rocketman названі на честь однойменного хіта, A-List зображають пік його кар’єри, а модель Prodigy присвячена перетворенню юного піаніста на відомого музиканта.

“Мені подобається виражати свою творчість через мою музику та через мою моду”, — пояснив він.

Загалом колекція включатиме 60 пар: 36 унікальних для Sam’s Club і 24 для Walmart.

Кожна оправа має тиснення фірмового силуету “E” на кінчику дужки окуляр.

Оправи також представлені в різних кольорах, з оздобленням, принтами тощо. І доступні в категоріях сонцезахисні, для читання тощо.

За даними журналу WWD, Елтон Джон зазначив, що лінія розроблена таким чином, аби кожен найшов щось для себе.

“Незалежно від того, ким ви є, ви завжди можете залишатись собою. Справа не тільки в окулярах, а в тому, щоб змінити те, як люди бачать себе”, – наголосив він.

Зауважимо, що частину вторгованих коштів пожертвують в Фонд Елтона Джона по боротьбі зі СНІДом.

Наразі ціна за пару коливається від 99 до 139$ (близько від 2600 до 3650 гривень)

Згодом колекція також з’явиться в магазинах американської корпорації Walmart на всій території США.

У 2022 році ці окуляри можна буде придбати й в міжнародних магазинах Walmart.