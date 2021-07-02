Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Маля, яке назвали Уна Пейдж Герд, з’явилося на світ за допомогою сурогатної матері ще в квітні.
Ембер також пояснила, чому вважає цей спосіб найбільш підходящим для себе.
“Я так рада поділитися з вами цією новиною. Чотири роки тому я вирішила, що хочу мати дитину. Я хотіла зробити це на своїх власних умовах. Тепер я розумію, наскільки радикально для нас, жінок, думати таким чином про одну з найбільш фундаментальних речей в нашому житті. Я сподіваюся, що ми прийдемо до того моменту, коли стане нормальним не хотіти обручки на пальці, щоб мати дитяче ліжечко. Частина мене хоче стверджувати, що моє особисте життя нікого не стосується. Я також розумію, що специфіка моєї роботи змушує мене взяти все це під контроль.
Моя дочка народилася 8 квітня 2021 року. Її звуть Уна Пейдж Герд. Вона – початок всього мого життя, що залишилося”, – зазначила вона.
За даними журналу People, Герд, яка з початку 2020 року зустрічається з кінематографістом Бьянкой Бутті, назвала новонароджену дочку в честь своєї покійної матері Пейдж, яка померла в травні минулого року.
- 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Герд, бив її.
- 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
- На початку 2021 року стало відомо, що Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначалося, що колишня Деппа мала докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, йшлося про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
- Стрімінговий сервіс Netflix прибрав зі свого американського каталогу всі фільми, у зйомках яких брав участь Джонні Депп.
- 17 квітня адвокати Джоні Деппа зуміли довести, що його ексдружина Ембер Герд каже неправду, стверджуючи, що чоловік нападав на неї та трощив будинок.