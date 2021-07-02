Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Маля, яке назвали Уна Пейдж Герд, з’явилося на світ за допомогою сурогатної матері ще в квітні.

Ембер також пояснила, чому вважає цей спосіб найбільш підходящим для себе.

“Я так рада поділитися з вами цією новиною. Чотири роки тому я вирішила, що хочу мати дитину. Я хотіла зробити це на своїх власних умовах. Тепер я розумію, наскільки радикально для нас, жінок, думати таким чином про одну з найбільш фундаментальних речей в нашому житті. Я сподіваюся, що ми прийдемо до того моменту, коли стане нормальним не хотіти обручки на пальці, щоб мати дитяче ліжечко. Частина мене хоче стверджувати, що моє особисте життя нікого не стосується. Я також розумію, що специфіка моєї роботи змушує мене взяти все це під контроль.

Моя дочка народилася 8 квітня 2021 року. Її звуть Уна Пейдж Герд. Вона – початок всього мого життя, що залишилося”, – зазначила вона.