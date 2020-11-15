Актриса Ембер Херд розвіяла чутки про своє відсторонення від зйомок фільму "Аквамен 2", які з'явилися після скандального суду у справі про наклеп з її колишнім чоловіком актором Джонні Деппом. Фанати Деппа висловилися проти і створили петицію.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Entertainment Weekly.

“Я дуже схвильована від кількості фанатської любові і визнання, отриманих “Акваменом”, а також тим, що Аквамен і Міра викликали стільки захвату у глядачів, тому ми точно повернемося. Я так рада приступити до зйомок”, – сказала вона виданню.

За словами актриси, зйомки фільму повинні початися в 2021 році.

Повернення Герд до роботи над фільмом викликало обурення фанатів, оскільки Джонні Деппа – після того, як він програв суд, – відсторонили від роботи над фільмом “Фантастичні звірі”.

На онлайн-платформі change.org з’явилася відповідна петиція.