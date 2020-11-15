Про це вона повідомила в інтерв’ю Entertainment Weekly.
“Я дуже схвильована від кількості фанатської любові і визнання, отриманих “Акваменом”, а також тим, що Аквамен і Міра викликали стільки захвату у глядачів, тому ми точно повернемося. Я так рада приступити до зйомок”, – сказала вона виданню.
За словами актриси, зйомки фільму повинні початися в 2021 році.
Повернення Герд до роботи над фільмом викликало обурення фанатів, оскільки Джонні Деппа – після того, як він програв суд, – відсторонили від роботи над фільмом “Фантастичні звірі”.
На онлайн-платформі change.org з’явилася відповідна петиція.
- Нагадаємо, 6 листопада голлівудський актор Джоні Депп, який нещодавно програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun, вперше зробив офіційну заяву. Депп подякував за слова підтримки та любові своїм шанувальникам та небайдужим людям, які вірять у його невинуватість. Також актор заявив, що кінокомпанія Warner Bros. через скандальну судову тяганину попросила його відмовитися від ролі Гріндевальда у “Фантастичних звірях” та припинити зйомки.