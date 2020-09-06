Ембер Херд подала зустрічний позов проти Джонні Деппа: вимагає $100 млн

Ембер Херд, колишня дружина Джонні Джеппа, продовжує судитися з актором, звинувачуючи його в запуску кампанії, мета якої її обмовити, зруйнувати її життя і кар'єру. На цей раз вона подала проти нього зустрічний позов на суму $100 млн.

Про це повідомляє видання People.

Згідно із судовими документами, поданими 10 серпня в окрузі Фейрфакс, штат Вірджинія, 34-річна Ембер Херд попросила суд у позасудовому порядку відхилити позов Деппа на суму $50 млн, і вимагає в два рази більшої суми компенсації в своєму зустрічному позові.

На даний момент судом округу зареєстрований позов, в якому 57-річний Джонні Депп вимагає від своєї дружини відшкодування збитків за статтю в The Washington Post, в якій стверджується, що Ембер Херд стала жертвою домашнього насильства. Суд запланований на 11 січня 2021 року, але Джонні Депп просить його перенести, бо в цей час буде на зйомках третьої частини “Фантастичних звірів” у Лондоні.

У своєму зверненні до суду зірка “Аквамен” стверджує, що Депп і його команда “організували неправдиву кампанію, з метою її обмовити”. Вона стверджує, що Депп “контролював і / або маніпулював її акаунтами в соціальних мережах”.

Херд також стверджує, що Депп “ініціював, координував, контролював і / або підтримував і просував” дві петиції на сайті change.org. Через першу петицію вона залишилася без ролі в спіноффі “Аквамена”, а через другу — її відсторонили від співпраці з L’Oréal.

“Цей потік помилкових і наклепницьких звинувачень на адресу Ембер Херд є спробою зруйнувати її життя і кар’єру просто тому, що вона стала жертвою домашнього насильства та насильства з боку Джонні Деппа”, — сказано в заяві.

Джонні Депп і Ембер Херд познайомилися на зніманнях фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Херд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.