Ембер Герд заявила про зради Джонні Деппа з Джолі та Найтлі

Про це повідомляє видання Vulture.
Зазначається, що колишня Деппа має докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, мова йде про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
Ці факти можуть стати причиною грандіозного голлівудського скандалу. Очевидно що зірок запросять у суд, але вони відмовляться від свідчень. Це значно ускладнить становище Деппа.
Адвокати Герд мають намір довести, що регулярні зради Деппа зруйнували її психіку.
Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманнях фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.
У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.
- 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
- 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.