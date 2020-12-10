Covid-19 Україна

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Ембер Герд заявила про зради Джонні Деппа з Джолі та Найтлі

На початку 2021 року голлівудські актори Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. На судовому засіданні планують розглянути скандальне есе Герд для The Washington Post, у якому вона розповіла про домашнє насильство.

Четвер, 10 грудня 2020, 16:19

Про це повідомляє видання Vulture.

Зазначається, що колишня Деппа має докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, мова йде про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.

Ці факти можуть стати причиною грандіозного голлівудського скандалу. Очевидно що зірок запросять у суд, але вони відмовляться від свідчень. Це значно ускладнить становище Деппа.

Адвокати Герд мають намір довести, що регулярні зради Деппа зруйнували її психіку.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманнях фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.

  • 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
  • 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
Теги: Герд, Депп, Найтлі, суд, Джоли

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