Модель та акторка Емілі Ратаковскі оголосила, що чекає на первістка, з'явившись у фотосесії для модного журналу Vogue та опублікувавши короткометражку про свою вагітність.

Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 26 жовтня, журнал опублікував короткометражний фільм “Ким ти будеш?”, у якому Емілі Ратаковскі вперше публічно заявила про свою вагітність.

“Ким ти будеш?” — це своєрідний відеоколаж, який фіксує будні моделі, зміни в її тілі, теплі моменти з її чоловіком, продюсером Себастьяном Бір-Макклардом.

Короткометражку зробила режисерка, письменниця та продюсерка Ліна Данем, яка є подругою моделі.

“Мені було важливо, щоб вона відчувала себе без фільтрів, по-спражньому присутньою”, — розповідає Данем.

Сама модель подякувала всім, хто брав участь у створенні стрічки, і зазначила, що дорожитиме цим відео допоки буде жива.

У ексклюзивному інтерв’ю для нового номеру Vogue, на обкладинці якого буде Ратаковскі, модель поділилася роздумами про вагітність і розповіла, чому не розкриватиме стать свого первістка.

Спеціально для журналу Ратаковскі знялася у чуттєвій фотосесії.