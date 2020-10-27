Про це повідомляють #Букви.
У понеділок, 26 жовтня, журнал опублікував короткометражний фільм “Ким ти будеш?”, у якому Емілі Ратаковскі вперше публічно заявила про свою вагітність.
“Ким ти будеш?” — це своєрідний відеоколаж, який фіксує будні моделі, зміни в її тілі, теплі моменти з її чоловіком, продюсером Себастьяном Бір-Макклардом.
Короткометражку зробила режисерка, письменниця та продюсерка Ліна Данем, яка є подругою моделі.
“Мені було важливо, щоб вона відчувала себе без фільтрів, по-спражньому присутньою”, — розповідає Данем.
Сама модель подякувала всім, хто брав участь у створенні стрічки, і зазначила, що дорожитиме цим відео допоки буде жива.
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I’ll cherish this video as long as I live. Link in bio to watch. @voguemagazine Thank you to my brilliant and very generous friend @lenadunham for her vision and commitment to directing this. I’m so grateful. And thank you to my other wonderful friend @eccopn for his music and to @dschneids for her editing! You all made this the most special. Written and filmed by me. Shot at home.
У ексклюзивному інтерв’ю для нового номеру Vogue, на обкладинці якого буде Ратаковскі, модель поділилася роздумами про вагітність і розповіла, чому не розкриватиме стать свого первістка.
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Grateful & growing 👼 Thank you @voguemagazine for this very special cover.
Спеціально для журналу Ратаковскі знялася у чуттєвій фотосесії.
- У вересні Емілі Ратаковскі розповіла про сексуальне насильство з боку американського фотографа. Митець все заперечує.