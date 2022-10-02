Про це повідомив бренд у своєму Instagram.

Тиждень моди у Парижі триває з 26 вересня по 4 жовтня. Супермодель вже не вперше надягає одяг від українського дизайнера Руслана Багінського.

Американська модель раніше засвітилася у капелюсі під час прогулянки із сином. Фото опублікували на Instagram-сторінці бренду.

Зазначимо, що Руслан Багінський відомий український дизайнер зі Львова. Головні убори його виробництва надягали Белла Хадід, Майлі Сайрус, Періс Хілтон, Мадонна та інші.

Крім того, з нагоди Дня Незалежності 2022 року виготовив фетровий капелюшок для королеви Єлизавети II. Дизайнер передав його послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс.