Про це повідомив бренд у своєму Instagram.
Тиждень моди у Парижі триває з 26 вересня по 4 жовтня. Супермодель вже не вперше надягає одяг від українського дизайнера Руслана Багінського.
Американська модель раніше засвітилася у капелюсі під час прогулянки із сином. Фото опублікували на Instagram-сторінці бренду.
Зазначимо, що Руслан Багінський відомий український дизайнер зі Львова. Головні убори його виробництва надягали Белла Хадід, Майлі Сайрус, Періс Хілтон, Мадонна та інші.
Крім того, з нагоди Дня Незалежності 2022 року виготовив фетровий капелюшок для королеви Єлизавети II. Дизайнер передав його послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс.
On the occasion of 🇺🇦Independence Day and as a symbol of our gratitude for 🇬🇧’s unwavering support, the famous 🇺🇦 designer Ruslan Baginskiy created a custom made hat for Her Majesty the Queen.
Very proud that this 🇺🇦 hat is now part of Her Majesty’s headwear collection. pic.twitter.com/iRCX6EnueI
— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 24, 2022
- 27 вересня відбулася прем’єра кліпу на пісню Hold Me Closer британського співака Елтона Джона, яку він записав разом з американською співачкою Брітні Спірс. Режисеркою виступила українка Таню Муіньо, котра вже неодноразово отримувала престижні нагороди за свої роботи.
- Помер знаменитий американський репер Артіс Леон Айві, який виступав під псевдонімом Coolio. Репера не стало 28 вересня у Лос-Анджелесі.