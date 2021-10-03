Модель та акторка Емілі Ратаковскі заявила, що відомий співак Робін Тік домагався її під час знімання кліпу на хіт Blurred Lines.

Про це вона написала у своїй книзі “Моє тіло”, уривок якої опублікувала американська газета New York Post.

Ратаковскі розповіла, що під час знімань вона була топлес. У якийсь момент Тік підійшов до неї та схопив за оголені груди.

“Раптово, нізвідки, я відчула прохолоду чужих рук, що обіймають мої оголені груди ззаду. Я інстинктивно відсунулася, дивлячись на Робіна Тіка”, – йдеться у книзі, яка вийде у листопаді цього року.

За словами моделі, Тік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його дії змусили Ратаковскі відчути “жар приниження”. Модель зазначила, що відреагувала не зовсім так, як мала б.

До речі, режисерка кліпу Даян Мартел підтвердила виданню The Sunday Times, що такий інцидент дійсно був.

“Я пам’ятаю момент, коли він схопив її за груди, по одній в кожну руку. Він стояв позаду неї, оскільки вони обидва були в профіль. Я закричала своїм дуже агресивним бруклінським голосом: “Якого біса ти робиш?! Знімання закінчено!” – розповіла Даян.