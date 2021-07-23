Про це повідомляє журнал Variety.
Яка роль дістанеться Кларк – поки невідомо, але це буде перша робота Емілії у всесвіті Marvel.
Разом з нею в шоу зіграють Семюель Л. Джексон, Олівія Колман, Бен Менделсон та Кінгслі Бен-Адір.
“Секретна вторгнення” було оголошено в минулому році, шоу є одним з багатьох запланованих Marvel для Disney Plus.
У серіалі, ймовірно, розкажуть про групу інопланетян-перевертнів, які проникли на Землю з метою її захоплення. Джексон зіграє Ніка Ф’юрі, Менделсон – Скруллов Талоса, а Бен-Адір виконає роль головного суперлиходія.
- Раніше повідомлялось, що Емілія Кларк готує до випуску супергеройський комікс M.O.M .: Mother of Madness про матір-одиначку.