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Емінем нагодував фанатів «маминими спагеті» на відкритті свого ресторану в Детройті

Американський репер Емінем (Маршалл Метерс III) відкрив в Детройті ресторан Mom's spaghetti ("Мамині спагеті"). Виконавець особисто з’явився на відкритті й подавав страви своїм шанувальникам.

Четвер, 30 вересня 2021, 17:13

Фото: Detroit News

Про це повідомляє місцеве видання Detroit News.

Ресторан отримав назву на честь рядків з хіта музиканта 2002 року “Lose Yourself”. У меню ресторану широкий вибір страв зі спагеті та фрикадельок.

“His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti” (з англ. “Його долоні спітнілі, коліна слабкі, руки важкі / На його светрі вже блювота, мамині спагеті”), – читав Емінем.

Detroit News повідомляє, що Mom’s Spaghetti – результат співпраці Емінема і ресторанної групи Metro Detroit Union Joints, з якою репер вже співпрацював раніше.

Фото: Detroit News

Фанати репера пов’язують рекламну кампанію ресторану Емінема з можливим просуванням нового альбому. Вихід альбому очікується 1 жовтня.

Зазначається, що прихильники виконавця почали збиратися біля закладу за 7 годин до його відкриття. Емінем з’явився у віконечку для видачі їжі й особисто обслуговував відвідувачів.

Репер спілкувався з фанами, фотографувався й роздавав автографи.

Фото: Detroit News

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Теги: фото, Eminem, спагетті, ресторан

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