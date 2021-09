Емінем нагодував фанатів «маминими спагеті» на відкритті свого ресторану в Детройті

Про це повідомляє місцеве видання Detroit News.

Ресторан отримав назву на честь рядків з хіта музиканта 2002 року “Lose Yourself”. У меню ресторану широкий вибір страв зі спагеті та фрикадельок.

“His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti” (з англ. “Його долоні спітнілі, коліна слабкі, руки важкі / На його светрі вже блювота, мамині спагеті”), – читав Емінем.

Detroit News повідомляє, що Mom’s Spaghetti – результат співпраці Емінема і ресторанної групи Metro Detroit Union Joints, з якою репер вже співпрацював раніше.

Фанати репера пов’язують рекламну кампанію ресторану Емінема з можливим просуванням нового альбому. Вихід альбому очікується 1 жовтня.

Зазначається, що прихильники виконавця почали збиратися біля закладу за 7 годин до його відкриття. Емінем з’явився у віконечку для видачі їжі й особисто обслуговував відвідувачів.

Репер спілкувався з фанами, фотографувався й роздавав автографи.