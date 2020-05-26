Covid-19 Україна

оновлено 26.05.2020 о 19:02

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Eminem опублікував свій номер телефону і закликав фанатів писати йому

Американський репер Eminem опублікував свій номер телефону і закликав фанатів писати йому листи.

Вівторок, 26 травня 2020, 19:03

Публікація зроблена в його офіційному Twitter-акаунті.

“Дорогий Стен, я хотів написати тобі раніше, але я просто був зайнятий. Напиши мені, я відповім тобі, 313-666-7440”, – йдеться в повідомленні.

Цей твіт відсилає до пісні “Stan” 2000 року, в якій розповідалося про вигаданого одержимого фаната репера на ім’я Стен, який писав йому тривожні і загрозливі листи.

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