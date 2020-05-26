Eminem опублікував свій номер телефону і закликав фанатів писати йому

Публікація зроблена в його офіційному Twitter-акаунті.

“Дорогий Стен, я хотів написати тобі раніше, але я просто був зайнятий. Напиши мені, я відповім тобі, 313-666-7440”, – йдеться в повідомленні.

“Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy” text me, ill hit you back – ☎️ 313-666-7440 #MMLP20 #DearSlim https://t.co/NwGJHmZRvM pic.twitter.com/e44VLXvOfb — Marshall Mathers (@Eminem) May 25, 2020

Цей твіт відсилає до пісні “Stan” 2000 року, в якій розповідалося про вигаданого одержимого фаната репера на ім’я Стен, який писав йому тривожні і загрозливі листи.