Репер Емінем представив "Music To Be Murdered By - Side B", сіквел до альбому "Music To Be Murdered By", а також новий кліп про своє ставлення до коронавірус.

Про це повідомляє журнал The Rolling Stone.

У відеокліпі на пісню Gnat з альбому Емінема “Music to Be Murdered By: Side B” Маршалл Матерс знаходиться в лікарні, де лікується від коронавируса. У ролику можна побачити, як артист проводить час на карантині – наприклад, дивиться телепередачу з власною участю.

В одному з кадрів Емінем каже: “Я хворію, і наступного разу, коли закашляюся, я не прикрию рота”.

А ще Емінем розмірковує про ефективність гідроксихлорохіну, зараз вже дискредитованого препарату, що Трамп популяризував у перші дні пандемії.

Кліп Gnat режисирував Коул Беннетт, який вже працював з репером над відео Godzilla.

В альбом “Music To Be Murdered By – Side B” увійшло 16 пісень. У записі взяли участь друзі Емінема – Dr. Dre і Скайлар Грей, Ty Dolla $ ign, DJ Premier, Sly Pyper, Maj і White Gold.

Альбом “Music To Be Murdered By” вийшов у січні 2020 року.