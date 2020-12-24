Про це повідомляє журнал The Rolling Stone.
У відеокліпі на пісню Gnat з альбому Емінема “Music to Be Murdered By: Side B” Маршалл Матерс знаходиться в лікарні, де лікується від коронавируса. У ролику можна побачити, як артист проводить час на карантині – наприклад, дивиться телепередачу з власною участю.
В одному з кадрів Емінем каже: “Я хворію, і наступного разу, коли закашляюся, я не прикрию рота”.
А ще Емінем розмірковує про ефективність гідроксихлорохіну, зараз вже дискредитованого препарату, що Трамп популяризував у перші дні пандемії.
Кліп Gnat режисирував Коул Беннетт, який вже працював з репером над відео Godzilla.
В альбом “Music To Be Murdered By – Side B” увійшло 16 пісень. У записі взяли участь друзі Емінема – Dr. Dre і Скайлар Грей, Ty Dolla $ ign, DJ Premier, Sly Pyper, Maj і White Gold.
Альбом “Music To Be Murdered By” вийшов у січні 2020 року.
- Раніше американський репер Eminem опублікував свій номер телефону і закликав фанатів писати йому листи.