Про це пише E! News.
Робертс народила хлопчика в неділю, 27 грудня, в Лос-Анджелесі. Емма і Гаррет назвали малюка Родсом.
Зазначимо, що раніше актриса зізналася, що вагітність стала для неї справжнім сюрпризом. Довгий час вона боролася з безпліддям і навіть заморожувала яйцеклітини.
Нагадаємо, що Робертс і Хедлунд зустрічаються з березня 2019 року. А про вагітність актриси стало відомо в серпні.
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