29-річна американська актриса, співачка і фотомодель Емма Робертс і актор Гаррет Хедлунд вперше стали батьками.

Про це пише E! News.

Робертс народила хлопчика в неділю, 27 грудня, в Лос-Анджелесі. Емма і Гаррет назвали малюка Родсом.

Зазначимо, що раніше актриса зізналася, що вагітність стала для неї справжнім сюрпризом. Довгий час вона боролася з безпліддям і навіть заморожувала яйцеклітини.

Нагадаємо, що Робертс і Хедлунд зустрічаються з березня 2019 року. А про вагітність актриси стало відомо в серпні.

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