Актриса Емма Стоун, яка зіграла у фільмі "Круелла" від Disney, заявила, що хотіла з'явитися з канонічним для героїні мундштуком та сигаретою, але це було неможливо через заборону паління.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню The New York Times.

Сигарети є однією з ключових деталей образу Круелли, але Стоун з сумом повідомила, що через заборону паління в кадрі Disney відмовився від цієї ідеї.

“Мені так хотілося, щоб навколо витали ці зелені клуби диму, але здійснити це не вийшло. І я не хочу пропагувати паління, але і живодерство [щодо цуценят] теж не підтримую”, – сказала Стоун.

Як відомо, в оригінальному мультфільмі “101 далматинець” Круелла Де Віль майже завжди з сигаретою в мундштуці. Вона пускає зелені клуби диму, щоб маніпулювати чужою свідомістю.