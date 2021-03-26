Про це повідомляє американське видання TMZ.

За даними інсайдерів, Стоун народила в одній із клінік Лос-Анджелесу. Для 32-річної акторки та її 35-річного чоловіка Дейва Маккері це перша дитина.

Наразі стать малюка невідома, так само як і його ім’я.

Відомо, що майбутнє подружжя зустрілося на зйомках передачі Saturday Night Live в 2016 році. Вони почали з’являтися разом на початку 2019 року. Стоун і Маккері дебютували як пара на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів у 2019 році.

У грудні 2019 року актриса та її коханий Маккері, режисер шоу Saturday Night Live, оголосили про свої заручини. А у вересні 2020 року з’явилася інформація, що вони провели таємну весільну церемонію.

“Вона професійна, дуже талановита і зосереджена на своїй роботі, і Дейв поважає це. Він повністю підтримує її і безкорисливий у своєму прагненні до її успіху. Це відмінні якості в чоловікові для когось на кшталт Емми. Вона вражена його талантом і безмірно поважає його. Дві дуже успішні людини в індустрії розваг не завжди надають один одному необхідний простір. Але він підбадьорює її, і їй це подобається”, – розповідав раніше виданню People інсайдер.

ДОВІДКА. Емма Стоун – американська актриса, лауреат премій “Оскар” (2017), “Золотий глобус” (2017), BAFTA (2017) і трьох премій Гільдії кіноакторів США (2012, 2015, 2017).

Першу номінацію на “Оскар” актриса отримала за роль дочки головного героя в чорній комедії “Бердмен” в категорії “Краща жіноча роль другого плану”. А за роль Мії Долан у трагікомедійному фільмі-мюзиклі “Ла-Ла Ленд” Стоун отримала широке визнання критиків і була удостоєна безлічі нагород, включно з преміями “Оскар”, “Золотий глобус”, BAFTA і Премією Гільдії кіноакторів США за кращу жіночу роль.

Найбільш відомі і комерційно успішні фільми за участю Емми Стоун: “Вітаємо у Зомбіленді” (2009), “Відмінниця легкої поведінки” (2010), “Це безглузде кохання” (2011), “Прислуга” (2011), “Нова Людина- павук” (2012), “Бердмен” (2014), “Ла-Ла Ленд” (2016), “Битва статей” (2017) і “Фаворитка” (2018).