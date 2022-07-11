«Енергодар – це Україна!» – гурт ТНМК випустив кліп, присвячений окупованим містам України

Український гурт "Танок на майдані Конґо" опублікував кліп і пісню, присвячені окупованому росіянами місту Енергодар Запорізької області та іншим окупованим містам.

Кліп розмістив Youtube-канал ТНМК.

Про таких, як ти, кажуть: то – місце сили.

В самому серці моєї країни

Місто пульсує, якщо глянути з неба

Наче намисто, наче намисто І на всі боки випромінює струм:

Хвилі летять, наче пальці по струнах.

Я чув твою пісню, я бачив той берег

Я не забув. І не забуду

У кліпі між динамічними кадрами бігу та паркуру людини Енергодаром є сюжетна лінія українського полоненого, роль якого виконує учасник гурту Олег “Фагот” Михайлюта. Він у брудному підвалі робить заруби на стіні, а опісля – до крові на руках стискає металеве сонце, яке є основним елементом герба міста.

Ми – рідні люди, й коли страшний ворог

Через поріг залітає додому,

Починає крушити, ламати, вбивати

Ми мусимо стати, мусимо стати! Сили набратися там, де здавен

Козацтво шалене гасило за волю.

Нас так багато єднає з тобою:

Бажання любити і не пробачати

І не забути їм жодної хати. Енергодар – це Україна!

Полоненого у кліпі вивели з підвалу російські окупанти – озброєні та в балаклавах. Вони ведуть його уздовж покинутого напівзруйнованого приміщення, наставляючи дула та штурхаючи.