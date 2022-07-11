«Енергодар – це Україна!» – гурт ТНМК випустив кліп, присвячений окупованим містам України

Кліп розмістив Youtube-канал ТНМК.
Про таких, як ти, кажуть: то – місце сили.
В самому серці моєї країни
Місто пульсує, якщо глянути з неба
Наче намисто, наче намисто
І на всі боки випромінює струм:
Хвилі летять, наче пальці по струнах.
Я чув твою пісню, я бачив той берег
Я не забув. І не забуду
У кліпі між динамічними кадрами бігу та паркуру людини Енергодаром є сюжетна лінія українського полоненого, роль якого виконує учасник гурту Олег “Фагот” Михайлюта. Він у брудному підвалі робить заруби на стіні, а опісля – до крові на руках стискає металеве сонце, яке є основним елементом герба міста.
Ми – рідні люди, й коли страшний ворог
Через поріг залітає додому,
Починає крушити, ламати, вбивати
Ми мусимо стати, мусимо стати!
Сили набратися там, де здавен
Козацтво шалене гасило за волю.
Нас так багато єднає з тобою:
Бажання любити і не пробачати
І не забути їм жодної хати.
Енергодар – це Україна!
Полоненого у кліпі вивели з підвалу російські окупанти – озброєні та в балаклавах. Вони ведуть його уздовж покинутого напівзруйнованого приміщення, наставляючи дула та штурхаючи.
З давніх-давен нас хрестили вогнем
З усіх боків налітали вороженьки
Кігті свої тягнули вони
До самого серця рідної неньки.
Та усе наше вважали своїм
Чорний дим підіймався до синього неба
На жовті лани лилася червона кров
Рвали на шмаття нас, тягнучи до себе.
Скільки було їх, тих лих, не злічити
Знову приходили диявола діти
Собі щось урвати до нашого краю
Скільки було їх? Жалю мій, жалю
Окупанти привели героя кліпу до ями та наставили дула своїх автоматів на нього. Він, розставивши руки у готовності до розстрілу, востаннє глянув на сонце у брудних вікнах. Росіяни його розстріляли. У кадрі видно прострелені груди полоненого та кров, яка бризкала при кожному потраплянні ворожої кулі. Герой упав; зробивши свою справу, росіяни розвертаються та йдуть.
Час єднатися, друже. Червоні калюжі
По нашій землі. І темно на небі
Я знаю, я вірю, я повернуся
Я можу покластися тільки на тебе!
Енергодар — це Україна!
І не забути їм жодної хати
Рідної хати. Все повернути, скрізь повернутися
Перемогти. Відбудувати
І обійняти тебе. Тебе обійняти
Одначе, в наступному кадрі герой заворушився і розплющив очі. Він припіднявся і дістав з-під простріленої футболки жменю “жетонів смертника” – вони зупинили російські кулі. На кожному жетоні, пошкодженому російськими окупантами та покритому кров’ю, були назви українських міст – тих, які зараз перебувають у російській окупації:
Енергодар – це Україна!
Маріуполь – це Україна!
Бердянськ – це Україна!
Херсон – це Україна!
Луганськ – це Україна!
Донецьк – це Україна!
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