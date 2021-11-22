Еністон оголоcила про завершення знімання «Ранкового шоу»

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Дженіфер Еністон в Instagram поставила крапку на другому сезоні серіалу:

“Поки до побачення з моєю родиною @themorningshow. Ми це зробили. Дійшли до фінішу.. Дякуємо вам, панове, за те, що ви були частиною шляху”, – написала акторка.

Еністон подякувала команді – режисерам, акторам, які її підтримували протягом двох сезонів знімань серіалу. Вона підкреслила, що цей серіал був для неї емоційно-непростим.

І хоч ні керівник каналу Apple TV+, ані режисери серіалу офіційно не підтвердили або спростували знімання 3 сезону” Ранкового шоу”, слова “Бувайте поки що” викликало надію в коментаторів акторки.

19 листопада стримінговий сервіс Apple TV+ показав останню серію другого сезону серіалу “Ранкове шоу” з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун у головних ролях.

Довідка: “Ранкове шоу” – телесеріал, який транслюється з 2019 року. Знятий за мотивами біографії Гретхен Карлсон, він розповідає про боротьбу американської телеведучої з сексуальними домаганнями на роботі. У головних ролях знімаються: Дженніфер Еністон, Різ Візерспун та Стівен Карелл.