Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Джошуа сказав, що майже нічого не бав у дев’ятому раунді через травму ока. Його промоутер Едді Хірн припустив, що боксер міг зламати очну ямку.

“Я нічого не бачив у дев’ятому раунді, насправді нічого не бачив, тому що мої очі були закриті”.

Хірн сказав, що Джошуа доведеться зробити “фундаментальні зміни”, щоб повернути собі титули WBA, WBO і IBF, які він втратив у бою.

У контракті британця з Усиком є ​​пункт про матч-реванш і Джошуа готовий до нього.

“У реванші потрібно буде зрозуміти, як влучати частіше і бити жорсткіше”, — додав британець.

“Сьогодні це був гарний урок. Я знаю, що ми можемо дивитися на це з негативної точки зору, але для мене, я повинен прийняти це як хороший урок. Я ніколи не дивлюся на противника. Я просто дивлюся на себе і розумію, де я помилився. Так що справа не стільки в тому, що він зробив, а в тих можливостях, які я йому дав. Це не стільки він. Я просто збираюся повернутися і подивитися на себе і виправити свої помилки”, – сказав Джошуа.