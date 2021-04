Про це розповідають #Букви.

Це другий “Оскар” у Гопкінса. Перший він отримав у 1992 році за роль маніяка-канібала у фільмі “Мовчання ягнят”.

Напередодні оголошення лауреатів “Оскара” Ентоні Гопкінс опублікував відео, в якому прочитав вірш валлійського письменника і поета Ділана Томаса “Do Not Go Gentle Into That Good Night”. Вірш Гопкінс присвятив своєму батькові Річарду Гопкінсу.

Серед номінантів категорії “Краща чоловіча роль” був і покійний Чедвік Боузман. Багато хто чекав, що саме він отримає цю нагороду.

Сам Гопкінс не був присутній на церемонії вручення премії – нагороду за нього отримав актор Хоакін Фенікс.

83-річний Гопкінс став найстаршим актором чи акторкою, що отримав “Оскар”. Раніше цей “рекорд” належав Крістоферу Пламмеру – він у 82-річному віці отримав нагороду за роль другого плану у фільмі 2010 року “Новачки”.

Гопкінс був номінований на премію “Оскар” чотири рази: в минулому році за роль Бенедикта в “Двох папах”; за роль президента в “Ніксоні”; Джона Квінсі Адамса в драмі про рабство “Амістад” і вірного дворецького в “Наприкінці дня”.

В інтерв’ю агентству Associated Press в 2016 році Гопкінс сказав, що акторська кар’єра не входила в його плани.

“Я хотів бути музикантом, але помилково потрапив у цей бізнес. Я все ще обертаюся назад, чекаючи, що хтось скаже: “Вибач, Тоні, ти не в тому бізнесі”.

У 1993 році королева Єлизавета II посвятила Гопкінса в лицарі, це дало йому право використовувати слово “сер” перед своїм ім’ям. У 2000 році він став громадянином США.

У рецензії на “Батька” письменник Джейк Койл зазначив, що “захопливо побачити, як Гопкінс грає всі ці постійно мінливі настрої. … Для актора, настільки сильного, настільки суворо несентиментального, це його Лір”.

Sean Gleason/Sony Pictures Classics via AP

Крім Боузмана і Гопкінса, іншими номінантами на “Оскар” були Різ Ахмед, Гері Олдман і Стівен Юн.