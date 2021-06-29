Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зокрема, три нових розповіді напише автор бестселерів Ентоні Горовіц.

Холмс, герой вигаданих детективів, створених Артуром Конан Дойлем в 1887 році, має безліч шанувальників по всьому світу. Існує кілька фільмів, заснованих на цьому персонажі.

“Це буде Шерлок Холмс з абсолютно іншої точки зору. Ми залишимося вірними духу книг про нього, які я завжди любив, але дозволимо собі розширити розповідь і бачення Конан Дойля всілякими несподіваними способами”, – зазначив Горовіц.

Аудіоверсії оповідань будуть випущені на всіх ринках Storytel навесні 2022 року.