Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Зокрема, три нових розповіді напише автор бестселерів Ентоні Горовіц.
Холмс, герой вигаданих детективів, створених Артуром Конан Дойлем в 1887 році, має безліч шанувальників по всьому світу. Існує кілька фільмів, заснованих на цьому персонажі.
“Це буде Шерлок Холмс з абсолютно іншої точки зору. Ми залишимося вірними духу книг про нього, які я завжди любив, але дозволимо собі розширити розповідь і бачення Конан Дойля всілякими несподіваними способами”, – зазначив Горовіц.
Аудіоверсії оповідань будуть випущені на всіх ринках Storytel навесні 2022 року.
- Раніше стримінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер фільму “Енола Холмс”, який є екранізацією циклу романів Ненсі Спрингер про молодшу сестру Шерлока Холмса.