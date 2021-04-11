Про це повідомляється на сайті премії.

Свою нагороду Хопкінс отримав за роль у драмі “Батько”, режисером якої став Флоріан Зеллер.

Статуетку “Бронзова маска” від BAFTA Хопкінс отримує втретє. До цього журі конкурсу віддало перевагу йому за ролі в “Країні тіней”, а також “Мовчанні ягнят”.

Крім того, кращим фільмом була названа картина “Земля кочівників”, кращою актрисою стала Френсіс Макдорманд (“Земля кочівників”), краща режисерська робота – Хлоя Чжао (“Земля кочівників”), кращий неангломовний фільм – “Ще по одній”, кращий анімаційний повнометражний фільм – “Душа”.