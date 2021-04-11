Британський актор Ентоні Хопкінс став переможцем в номінації "Краща чоловіча роль" в рамках премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.

Про це повідомляється на сайті премії.

Свою нагороду Хопкінс отримав за роль у драмі “Батько”, режисером якої став Флоріан Зеллер.

Anthony Hopkins wins the Leading Actor award for his incredible performance as a man with dementia in The Father. The fourth BAFTA win of his brilliant career. #EEBAFTAs pic.twitter.com/eHLq4toFzR — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

Статуетку “Бронзова маска” від BAFTA Хопкінс отримує втретє. До цього журі конкурсу віддало перевагу йому за ролі в “Країні тіней”, а також “Мовчанні ягнят”.

Крім того, кращим фільмом була названа картина “Земля кочівників”, кращою актрисою стала Френсіс Макдорманд (“Земля кочівників”), краща режисерська робота – Хлоя Чжао (“Земля кочівників”), кращий неангломовний фільм – “Ще по одній”, кращий анімаційний повнометражний фільм – “Душа”.

Chloé Zhao reckons she’s made her teacher proud as she accepts the BAFTA for Director for @Nomadlandfilm (we think so too!) 🏆 #EEBAFTAs @EE pic.twitter.com/cGNTfpLVrq — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021