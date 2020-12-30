Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

“Наближається Новий рік. Це був важкий рік, повний горя і печалі для багатьох і багатьох людей. Але сьогодні 45 років тому для мене пролунав тривожний дзвінок”, – зазначив актор.

Хопкінс додав, що його життя котилося до катастрофи, і розповів, що напився практично до смерті.

Актор також наголосив, що рішення не пити алкоголь сильно змінило його життя. Крім того, Ентоні зізнався, що у нього бувають дні, коли його долають сумніви, але він з ними справляється.

“Сьогодні – це те завтра, про яке ви так турбувалися вчора. Не здавайтеся, продовжуйте боротися”, – резюмував він.

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Нагадаємо, Хопкінс, якому напередодні Нового року виповниться 83 роки, раніше вже розповідав про свою боротьбу з алкоголізмом, заявивши, що йому “допомогла протверезіти релігія”.