Американський актор Ентоні Макі підписав контракт з Marvel на роль Капітана Америки в четвертому фільмі франшизи.

Про це повідомляє видання Deadline.

Marvel Studios і Кевін Файг поки зберігають всі деталі фільму в секреті, тому не ясно, чи буде в ньому брати участь Себастьян Стен, який знявся разом з Макі в міні-серіалі “Сокіл і Зимовий солдат” для стрімінгового сервісу Disney +.

Сценарій до нового фільму пишуть творець серіалу “Сокіл і Зимовий солдат” Малкольм Спеллман і штатний сценарист шоу Далай Муссон.

Однак режисера у картини поки немає, як і дати прем’єри.