Про це повідомляє видання Deadline.
Marvel Studios і Кевін Файг поки зберігають всі деталі фільму в секреті, тому не ясно, чи буде в ньому брати участь Себастьян Стен, який знявся разом з Макі в міні-серіалі “Сокіл і Зимовий солдат” для стрімінгового сервісу Disney +.
Сценарій до нового фільму пишуть творець серіалу “Сокіл і Зимовий солдат” Малкольм Спеллман і штатний сценарист шоу Далай Муссон.
Однак режисера у картини поки немає, як і дати прем’єри.
- Раніше Кріс Еванс, виконуючий роль Капітана Америки в франшизі “Месники”, випадково опублікував в Instagram фотографію з оголеними геніталіями.