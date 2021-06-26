Епатажна білявка: Леді Гага поділилася архівними світлинами

Світлинами зірка поділилася в Instagram.

Зокрема, співачка опублікувала фото, зроблені у 2011 році. Тоді їй було 25 років. На світлинах зірка позує з білявим волоссям у чорному мереживному бюстгальтері та без нього, прикривши руками оголені груди.

Ефектний образ доповнили чорні стрілки на повіках зірки.

Серію архівних фото співачка опублікувала, щоб сповістити про перевидання альбому “Born This Way”, який цього року відзначив своє десятиріччя.