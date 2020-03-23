Ще одну область України вразив коронавірус

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар заявив, що в області зафіксовано перший випадок атипового коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Є перший лабораторно підтверджений випадок інфікування COVID-2019 в Черкаській області”, – повідомляє він.

При цьому Боднар уточнив, що пацієнт на даний момент знаходиться в задовільному стані.

“Він знаходиться під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням”, – пояснив голова ОДА.

Також Роман Боднар додав, що члени сім’ї пацієнта знаходяться під медичним наглядом.