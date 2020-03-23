Ще одну область України вразив коронавірус

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Є перший лабораторно підтверджений випадок інфікування COVID-2019 в Черкаській області”, – повідомляє він.
При цьому Боднар уточнив, що пацієнт на даний момент знаходиться в задовільному стані.
“Він знаходиться під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням”, – пояснив голова ОДА.
Також Роман Боднар додав, що члени сім’ї пацієнта знаходяться під медичним наглядом.
- Голова МВС Арсен Аваков запропонував на час карантину ввести спецвиплати вимушеним безробітним
- С 23 березня громадський транспорт Києва буде перевозити тільки співробітників спецслужб.
- Гендиректор Amazon заявив, що медичних масок не вистачає у всьому світі.