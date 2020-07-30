Про це пише PEOPLE.

Фотографом Ешлі виступив її чоловік Джастін Ервін. Зйомка для нової колекції купальників, яку Грем розробила спільно з маркою Swimsuits For All, проходила на задньому дворі їхнього будинку.

Грем зазначила, що після вагітності сильно погладшала, і їй знадобився час, щоб прийняти свою нову фігуру. Але попри це від ретуші фото модель вирішила відмовитися.

“Завжди порушується питання про те, що потрібно відретушувати або прибрати після знімання. Я сказала – нічого, крім затиску, який тримає саморобний фон. Я хочу, щоб всі знали істину. Я хочу, щоб люди знали, хто я, тому що у всіх є свої історії”, – розповіла вона.

Ешлі додала, що своїми світлинами вона хоче підтримати всіх жінок, у яких виникають проблеми з прийняттям себе.

“У багатьох жінок, з якими я спілкуюся, є проблеми, пов’язані з прийняттям свого тіла, їм бракує впевненості. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що у всіх нас є ті особливості, які суспільство закликає нас приховувати, але чому ми повинні це робити? Так що я показую свої, і пишаюся цим. Я стала важчою, у мене розтяжки, і спочатку мені дійсно доводилося переконувати себе: “Ну, добре, нове тіло, новий погляд на речі”. Але після цієї фотосесії я відчула себе такою впевненою і сильною”, – наголосила модель.