Ешлі Грем розповіла, що чекає на двійню: відео

Відповідний ролик вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
На відео вона показала реакцію свого чоловіка, відеооператора Джастіна Ервіна, на новину про поповнення в їх сім’ї.
Грем також показала емоції Ервіна на першому УЗД, яке показало двійню. Після слів доктора Ешлі почала голосно сміятися, а її чоловік сказав: “Ти що, жартуєш?”.
Зазначимо, що Грем і Ервін одружилися в серпні 2010 року. Натомість первісток пари, син Айзек, народився в січні 2020 року.
У лютому цього року Грем зізналася, що мріє про другу дитину.
“Я б завагітніла ще вчора, якби могла. У нас був незахищений секс під час овуляції, просто щоб подивитися, чи зможу я завагітніти, поки годую груддю”, – розповіла модель в інтерв’ю журналу People.
- Раніше Ешлі Грем знялася разом із сином для серпневого номера журналу ELLE. Фотографії для глянцю зробив чоловік Грем – Джастін Ервін на їхній фермі в Небрасці. На одному із фото модель позує повністю оголеною в момент годування сина.