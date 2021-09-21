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Ешлі Грем розповіла, що чекає на двійню: відео

33-річна plus-size модель Ешлі Грем, яка влітку оголосила про свою другу вагітність, розповіла, що у неї буде двійня.

Вівторок, 21 вересня 2021, 13:27

Відповідний ролик вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

На відео вона показала реакцію свого чоловіка, відеооператора Джастіна Ервіна, на новину про поповнення в їх сім’ї.

Грем також показала емоції Ервіна на першому УЗД, яке показало двійню. Після слів доктора Ешлі почала голосно сміятися, а її чоловік сказав: “Ти що, жартуєш?”.

Зазначимо, що Грем і Ервін одружилися в серпні 2010 року. Натомість первісток пари, син Айзек, народився в січні 2020 року.

У лютому цього року Грем зізналася, що мріє про другу дитину.

“Я б завагітніла ще вчора, якби могла. У нас був незахищений секс під час овуляції, просто щоб подивитися, чи зможу я завагітніти, поки годую груддю”, – розповіла модель в інтерв’ю журналу People.

  • Раніше Ешлі Грем знялася разом із сином для серпневого номера журналу ELLE. Фотографії для глянцю зробив чоловік Грем – Джастін Ервін на їхній фермі в Небрасці. На одному із фото модель позує повністю оголеною в момент годування сина.
Теги: вагітність, відео, двійня, дитина, Ешлі Грем

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