Ешлі Грем розповіла, що чекає на двійню: відео

33-річна plus-size модель Ешлі Грем, яка влітку оголосила про свою другу вагітність, розповіла, що у неї буде двійня.

Відповідний ролик вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

На відео вона показала реакцію свого чоловіка, відеооператора Джастіна Ервіна, на новину про поповнення в їх сім’ї.

Грем також показала емоції Ервіна на першому УЗД, яке показало двійню. Після слів доктора Ешлі почала голосно сміятися, а її чоловік сказав: “Ти що, жартуєш?”.

Зазначимо, що Грем і Ервін одружилися в серпні 2010 року. Натомість первісток пари, син Айзек, народився в січні 2020 року.

У лютому цього року Грем зізналася, що мріє про другу дитину.

“Я б завагітніла ще вчора, якби могла. У нас був незахищений секс під час овуляції, просто щоб подивитися, чи зможу я завагітніти, поки годую груддю”, – розповіла модель в інтерв’ю журналу People.