Відома plus-size модель Ешлі Грем зізналася, що після народження первістка у неї почало випадати волосся.

Про це вона розповіла інтерв’ю виданню Parents.

Як і багато молодих батьків, Ешлі швидко усвідомила, що всі її думки про материнство – ніщо в порівнянні з реальністю.

Грем зазначила, що через чотири місяці після народження сина Ісаака у неї почало випадати волосся.

“І це було більш травматично, ніж навіть пологи, тому що я подумала: “Мої волосся випадає шматками – що я роблю?”, а потім я зрозуміла, що це дійсно так”, – сказала вона.

“Моя шкіра також стала трохи роздратовано, і у мене була невелика кількість розацеа (шкірне захворювання, що проявляється почервонінням шкірних покривів, – ред.), з яким мені довелося боротися”, – додала модель.

Ешлі також спростувала теорію про те, що вага знижується, якщо мати годує грудьми.

“Це нісенітниця. І я все ще працюю приблизно над 9 кілограмами. Коли я говорю, що продовжую працювати, я просто дивлюся на це кожен день, кажучи: “Привіт, нове тіло”. Ось так я і продовжую”, – поділилася Ешлі.