Голлівудські актори Міла Куніс і Ештон Катчер зняли жартівливе відео, в якому відповіли на критику їхнього підходу до купання дітей.

Ролик з’явився в Instagram актора.

Наприкінці липня Катчер та Куніс відверто здивували своїх прихильників одним із принципів догляду за дітьми. Як виявилось, вони не купають дітей щодня, якщо на них “не видно бруду”.

Ця новина здивувала не лише шанувальників пари, а й зірок у Голлівуді. Проте деякі колеги Катчера та Куніс підтримали їх.

Самі ж Міла та Ештон у відповідь на критику вирішили записати ролик у ванній. На відео пара веде смішний діалог у ванній, під час купання дітей.

“Ти ллєш на дітей воду? Ти намагаєшся їх розтопити? Що відбувається? Це вже четвертий раз на цьому тижні! Їх природні масла на тілі будуть знищені! Чого ти намагаєшся досягти?”, – заявив Катчер, імітуючи обурення.

Куніс у відповідь розсміялася і сказала, що дійсно чотири купання за тиждень – це занадто багато.